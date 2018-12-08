英文外師墜樓死亡 校方澄清：未因不當管教而解聘

2018-12-08 18:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市某學校新加坡籍郭姓英文老師，今天凌晨從住處大樓15樓頂墜樓，送醫不治。家人向警方提及，郭姓老師被家長指控管教不當，可能因此想不開。學校則澄清，對事件深感遺憾，11月的確有家長反映教師管教上的問題，並無停聘或解聘等決議。

郭姓老師有在補習班教英文，也在學校教小學生，今天凌晨從鼓山區住處大樓15樓頂墜樓，正好落在大樓前的轎車，撞破車頂，送醫不治。

警方調查，郭男昨晚曾向妻子提及，在校管教不當被學生家長控告，郭男說學校要解聘他，心情很糟，郭妻安慰後，以為丈夫心情已穩定，才去睡覺，沒想到郭男疑想不開跳樓。

據了解，所謂的不當管教事件，是學生比較活潑，課堂上忘了帶作業，老師要求回教室拿，學生不願意，教師因此有些肢體動作。

學校說明，郭姓教師105學年度起為學校的兼任教師，平日教學正常。11月確實有家長反映教師管教上的問題，學校介入了解，也提醒改善，但並無因不當管教做出停聘或解聘等決議。學校密切關注此事件對學生是否造成影響，並隨時進行適當輔導。

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