刺青店做「副業」 淪為車手召募中心

2018-12-08 18:11

［記者陳恩惠／台北報導］台北市謝姓民眾，今年8月遭詐騙集團領走90萬元，北投警分局為維護民眾的財產安全，清查發現3名年輕男子藏在大醫院內密集提領，再根據出沒地點先後到新北市逮回包括黃男及江、謝姓少年，循線發現，車手們全來自新莊地區某刺青店，原來22歲賴姓刺青師呷好道相報，招攬男客加入詐騙集團，警方依詐欺罪將4人送辦外，將向上溯源、持續追緝其餘成員。

新北地檢署據報，將刺青店老闆兼師父的賴姓車手頭及21歲黃姓車手向法官聲押獲准，至於涉嫌拉國中同學加入車手集團的17歲謝姓高職生，法官裁定收容，他的好同學江姓少年則是責付家長帶回。

北投警方說，為貫徹打詐「斬手行動」、遏止詐欺集團不法犯行，偵查隊與派出所警力，根據165反詐騙平台運用「大數據資料庫」分析，發現車手提領的熱點，全在台北榮總及振興醫院附近，於是調閱CCTV，過濾、確認車手長相，先逮到21歲黃姓車手，陸續揪出另2名少年車手，並破獲這間招募車手的刺青工作室及賴姓負責人。

警方清查，黃姓車手等3人，除了涉及轄內謝姓民眾遭詐騙90萬元的案件外，還有其他轄區另7名被害人，其中1人遭詐騙金額高達110萬，黃姓車手等人相當誇張，這上百萬的詐騙款項竟然大方「臨櫃提款」，顯然這間銀行對20出頭歲的年輕人未盡審核之責，輕易讓歹徒提領鉅款得逞；8名被害民眾損失達300萬元。

黃姓車手供稱，半年前經友人介紹到賴姓刺青師位於新北市新莊區的工作室刺青，當時由於待業中，賴嫌說有輕鬆的工作要「報他好康」，只要依指示負責去ATM提款，繳回所得款項，就能獲取總數的百分之1-2的費用。

賴姓車手頭供稱，他依集團指示，以提供紅利為誘餌，吸引前往刺青的年輕男子加入當車手，每招募1名新車手，他就能領取3至4000元不等「介紹費」，於是他的刺青店不僅成了人才招募中心，也是以假檢警手法詐騙的指揮中心，更是車手們碰面、分贓的據點。

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