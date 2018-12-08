寧與小三去墾丁、不跟妻女遊歐洲 正宮獲判賠償25萬

2018-12-08 16:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣徐姓女子發現老公有陳姓女子的曖昧私訊，察覺事有蹊蹺，扮「柯南」發現，老公竟寧與陳女去墾丁，不願與妻小遊歐，且她興師問罪陳女，甚至遭嗆「不願退讓」。徐女因夫妻感情生裂，身心俱疲求診精神科，主張配偶權受侵害，提告民事求償，苗栗地院判處陳女賠償徐女25萬元。

徐女於去年9月5日，無意間發現陳女傳給老公的私訊，內容言語輕挑曖昧，讓她驚覺事有蹊蹺，遂透過網路到老公的網路雲端硬碟發現陳女與老公2人出遊的照片，內容甚至有老公赤裸上半身與陳女共躺於床上的自拍照。

徐女比對照片日期後發現，陳女與老公是在去年8月間，趁她與女兒至歐洲時，共同到墾丁出遊4天。且徐女於出國前曾詢問過老公，「要不要一起帶女兒遊歐洲？」但當時老公，卻謊稱因工作業務上需要，與朋友一起去墾丁開會。

去年9月10日，陳女打電話給徐女老公，被徐女接到；徐女興師問罪，陳女也直言不諱，並稱兩人在一起很久了，前雖短暫分手過卻又復合，不願意退讓。此言更讓徐女為之氣結。

徐女因老公對婚姻之不忠與陳女囂張之言行，憤怒與鬱悶導致失眠，求助精神科醫生診治，主張配偶權受侵害，對陳女提出民事求償50萬元。

陳女於答辯時，對於侵害徐女配偶權之事實並不爭執，但認為徐女求償50萬元過高，她無法支付。

法官指出，陳女與徐女老公在婚姻關係存續期間，有不正常之交往行為，破壞徐女夫妻婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，侵害徐女基於配偶身分法益，徐女主張其精神上因此受有損害，請求非財產上之損害賠償，自屬有據。

不過，法官認為，第三者與不誠實之配偶，為共同侵害配偶權之侵權行為人，並審酌陳女之侵權行為態樣、可歸責程度，及兩造教育程度、經濟狀況等，認徐女對陳女請求50萬元之精神慰撫金尚嫌過高，應以25萬元為允當。

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