餵飯噎死老翁 照服員自責精神崩潰獲緩刑

2018-12-08 16:30

〔記者陳慰慈／台北報導〕新北市祝姓女子擔任養護機構照顧服務員，卻未注意患有帕金氏症與酒精依賴引發失智症的60多歲吳姓老翁，坐姿已呈躺臥狀態，仍持續餵食，導致才入住中心2天的吳翁被食物噎死，被依業務過失致死罪嫌起訴，新北地院審理時，養護機構負責人已與死者家屬和解，家屬表示不願再追究，因此判她有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，去年6月，祝女至新北市一間養護機構擔任照服員，同年8月10日，吳翁入住長照中心，祝女負責照料餵食，未料，12日餵吳翁吃晚餐時，祝女明知餵食時應讓老人坐姿端正，避免食道彎曲，而吳翁吞嚥功能退化，加上當時坐姿已呈躺臥狀態，脖子向右後方後仰，祝女卻持續餵食，造成吳翁被食物噎死。

祝女坦承餵食時未注意吳翁是否坐姿端正，事後在雙方協調過程，死者家屬得知祝女因為這個疏失，得了焦慮症，還曾被強制就醫，祝女也因此遭養護機構留職停薪，目前打工貼補家用，法官考量養護機構負責人已與死者家屬達成和解賠償，家屬表示不願再追究，因此予祝女緩刑宣告。

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