李佳芬慰勞員警影片外流傳分局長無端挨刮 高市警局長否認

2018-12-08 15:40

〔記者黃建華／高雄報導〕新任高雄市長夫人李佳芬，上月24日開票當夜慰勞保護國民黨高雄市黨部的三民一分局30多名官警，並向分局長郭俊廷說:「辛苦了!」未料，在場官警高興與李佳芬合影影片外流，傳出中央有人不悅，市警局高層因此責怪郭「搞不清楚狀況」；對此，警察局長李永癸今否認責怪過郭分局長，並盛讚「市長夫人與員警合影的影片很溫馨。」

上月24日高雄市長投開票當天，三民警一分局規劃佈署30多名警力，從當天中午12點戒護到深夜12點，韓國瑜勝選市長後，妻子李佳芬體恤員警的辛勞，深夜慰勞相關員警，並客氣向三民警一分局長郭俊廷說:「分局長，辛苦了!」

在場部分員警親切稱呼李佳芬「市長夫人」，並要求合影，李客氣表示不太習慣被叫「市長夫人」，並與大家合影，互動愉快。

未料，在場有民眾將李佳芬慰勞員警的過程拍下PO網，卻傳出影片曝光後，中央有高層不高興，誤以為影片是三民一分局所拍並上傳網路，頗有微詞，進而傳出市警局高層為此電話責怪郭分局長「搞不清楚狀況」，警界連日傳出郭因此「很傷、仕途黑掉」。

不巧郭的高堂在選後26日仙逝，郭分局長因此請喪假，警界聽聞傳言更為他抱不平，質疑若真有高層為該影片遷怒三民一分局就太不厚道。

為釐清傳聞，記者今電話求證高雄市警局長李永癸，他鄭重澄清絕沒有因該影片責怪過三民一分局郭分局長，並盛讚新任市長夫人李佳芬慰勞三民一分局同仁的影片很溫馨，同時肯定郭分局長與同仁在選舉期間的辛勞。

李永癸並強調他和郭分局長私交甚篤，三民一分局選舉期間維護國民黨高雄市黨部等候選人的維安工作相當辛苦，選務圓滿落幕，將頒發最高獎金給三民一分局，絕沒有什麼分局長郭俊廷「黑掉」的事，外界傳聞都是假消息。

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