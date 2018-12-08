酒醉與小黃司機吵架 警當和事佬卻被推擠譙髒話

2018-12-08 16:12

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午10時許，26歲朱姓男子徹夜K歌結束，從永和區中正路、福和路招車計程車，到家門口時，因朱男與63歲吳姓計程車司機有消費衝突，因此朱男下車後擋住計程車不讓開走，司機報警處理，警方到場協調時，朱男突然怒丟外套甩警，後更與警方推擠拉扯，並罵「幹X娘」，警方最後將朱男壓制上銬，並因妨害公務罪嫌送辦，朱男一被上銬就痛哭流涕，直喊「對不起」。

警方調查，朱男還在就學、無前科，今日上午10時許，與友人在永和區KTV狂歡飲酒後離場，於中正、福和路口招計程車回家，到下車地點時，朱男質疑1公里的路程為何車費這麼高，因此與司機在車上爭執，最後司機表示「不跟你吵，收你70元快下車」，朱男下車後卻擋住計程車不讓離開，司機無奈下只好報警。

警方到場時，發現朱男酒氣甚濃，朱男的父母親聽聞吵鬧聲也從住家下來關心，朱男在與父母親溝通時，愈講愈生氣，便將手中的外套往地上扔，過程中甩到警方，警方警告朱男後，朱男開始與警方推擠，警方便將朱男壓制在地。

朱男被壓制上銬後，立刻流下眼淚，並向警方頻頻道歉，表示「我沒認出你是警察」，警方將朱男帶回派出所後，朱男供稱因父親也是計程車司機，認為吳男收費不合理，加上吳男出口罵父親，才會擋住計程車去路，對於向警方動手，朱男坦承自己失控，並向警方道歉，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

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