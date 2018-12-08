永康警分局長邀青少年拘留室談心 希望他們別踏進

2018-12-08 14:08

〔記者萬于甄／台南報導〕永康警分局與歸仁、玉井及新化分局今舉辦「奇美文化之旅」，吸引120位青少年及家長參與，許多青少年一早參訪永康分局新廳舍時，相當興奮，分局長戴崇贒也帶領青少年到拘留室參觀，首次看見拘留室讓青少年直呼「好威嚴」，並紛紛拿出手機拍照，提升宣導警惕效果。

為關懷青少年及鼓勵正當休閒，台南市警局除每年寒暑假固定舉辦青少年三對三籃球賽外，永康警分局特規劃「奇美文化之旅」，邀請轄區青少年及家長參訪永康警分局、奇美博物館及台南都會公園等，並宣導反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力及反援交議題。

參訪人員約120位，大家一早參訪完永康警分局後，隨即前往奇美博物館，由導覽人員引領探索奇美博物館中西文化之館藏，下午擇會在台南都會公園，由員警、志工及家長陪同青少年健行，鼓勵青少年多從事正當休閒育樂活動，避免青少年參與詐騙集團車手及吸食毒品之行為。

永康警分局表示，透過辦理關懷少年多元主題活動，結合社會資源及相關機關力量，適度規劃參訪、體能與公益性質活動，希望讓青少年建立正確價值觀，目的是為預防少年偏差行為，以防杜少年犯罪。

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