趁膝蓋剛開刀製造假車禍 想訛詐3百多萬和解金

2018-12-08 14:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓男子明知自己左膝剛開完刀，竟夥同郭姓男子，製造假車禍，假摔受傷，向被害人詐騙10萬元得逞，再求償300萬元精神慰撫金。警方調查，鄭的傷根本是舊傷，拆穿整起假車禍真詐財案，將鄭、郭2人依詐欺等罪嫌函送法辦。

警方調查，鄭姓男子今年5月間某日下午2時，騎車行經台北市昆陽街140巷，見一輛小貨車在路旁卸完貨，緩慢倒車之際，騎上前與小貨車發生碰撞。

鄭假摔車後，不斷以手撫摸自己的左腳，鄭的郭姓友人再騎車上前，假裝關切，聲稱目擊小貨車與機車發生碰撞事故。

事故後，鄭以左腳受傷須到醫院開刀，向小貨車司機索賠10萬元，手術後，再向小貨車司機求償醫療費、精神撫慰金共300萬元。

基隆市警局刑警大隊偵三隊獲報查出，鄭男左膝早在今年3月受傷開過刀，屬舊傷，加上過濾監視器當時貨車倒車的車速緩慢，撞擊力道小，不可能造成鄭如此嚴重的傷害。

警方調查後，認定為一起假車禍真詐財的案件，將全案依涉嫌偽造文書、詐欺等罪，函送士林地方檢察署偵辦。

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