「美猴王」落難養豬場 保七警即刻援救

警方在髒亂的豬舍中，發現台灣獼猴被鐵鍊栓住。（記者陳恩惠翻攝）

2018-12-08 13:30

［記者陳恩惠／台北報導］台灣獼猴落難，戴頸圈栓在新北市淡水地區一處養豬場的豬舍中，有民眾發現通報後，保七總隊刑警大隊會同新北市政府動物保護防疫處人員前往查處，當天隨即帶回新北市動保處收容，並將60歲的陳姓飼主依違反野生動物保育法送辦；警方呼籲，根據野生動物保育法不得騷擾、虐待、獵捕等行為，違者可處1年以下有期徒刑或是6萬以上、30萬以下罰金。

保七總隊刑警大隊表示，該大隊月餘前接獲「台灣防止虐待動物協會」通報，指稱關懷流浪狗的愛心人士，發現位於淡水區有處養豬場內，疑似有流浪狗受虐，每隻都餓成沒了狗形，前往查看時，驚見養豬場疑似非法豢養第三級保育類野生動物「台灣獼猴」，於是向協會檢舉。

經警方蒐證後，向士林地方法院聲請搜索票獲准，本月初會同新北市政府動物保護防疫處人員，前往新北市淡水區崁頂海邊附近該處養豬場，當場發現一隻台灣獼猴脖子上遭鐵鍊鎖綁住，被限制了行動自由，豢養在豬圈旁髒亂的環境中。

警方調查，陳姓養豬場負責人坦承，獼猴是多年前住在高雄市六龜區友人的友人偶然間捕捉到的，由於無處飼養，輾轉安置到他的養豬場，用鐵鍊拴住是怕牠亂跑，所以綁在豬舍中，他辯稱不清楚這是保育類動物。

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