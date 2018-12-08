散佈高雄樓倒假消息 到案辯憂心復興空難、普悠瑪事故重演

2018-12-08 13:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名署名范姜的網友散佈興建中的高雄港務公司旅運大樓倒塌的假消息，高雄港務警察總隊查出該網友居住新北市，協調新北市三峽警分局偵訊范姜嫌，犯嫌今天上午到案，辯稱歷經復興空難、普悠瑪意外等重大公安，收到這則消息後散佈提醒，對於造成恐慌，自己也很抱歉；警方偵訊後，將依違反社會秩序維法裁罰。

複姓「范姜」的網友昨天上午在臉書PO出旅運大樓鋼骨的照片，聲稱「海邊路港務大樓倒塌」；高雄媒體向警察、消防及港務公司查證，確認是假消息，因為從旅運大樓上方往下拍，導致看起來像倒塌，實際上是延伸的鋼骨結構，屬帷幕曲面造型。

三峽警分局偵查隊表示，該案為配合高雄港警總隊偵辦，29歲范姜姓工人今天上午10時到案，對於他散佈未經查證的消息，造成恐慌很對不起大家；據了解，范姜嫌住在鶯歌，他到案後態度配合，辯稱台灣社會近年歷經復興空難、普悠瑪車禍公安，憂心高雄港旅大樓的安全性，沒查證下散佈這項消息，偵訊後離開，將由高雄港務警方裁罰。

警方說表示，范姜嫌散播假消息，以社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」偵辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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