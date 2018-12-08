85大樓前開槍拒檢 男子擁槍、毒判刑9年半

2018-12-08 13:05

〔記者黃建華／高雄報導〕去年8月10日深夜，新興警分局洪姓員警在苓雅區85大樓旁自強三路旁欲盤檢男子黃保憲和金姓男子時，黃男拒檢掏槍連續朝警方開3槍，再持槍挾持劉姓騎士協助逃逸，事後被捕，高雄地院一審依槍砲、毒品、妨害公務、妨害自由等等罪判他9年6月，併科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，男子黃保憲2017年8月10日20時40分許，與金國興乘坐自小客車，在高雄市苓雅區85大樓旁的店家強行臨停，見新興分局自強派出所洪姓員警趨前臨檢，竟持槍朝洪員射擊3槍，所幸洪及時閃避而未遭射中。

黃男為躲避員警追捕，隨即持槍脅迫騎乘機車的劉姓騎士搭載其逃離現場。

翌日凌晨1時許，黃男以新臺幣8萬5千元之代價，向李姓男子（另案審理）購入一級毒品海洛因約5錢後，欲伺機販賣他人，並同時向李男借用由土耳其ATAKARMS廠ZORAKI 925型模型槍，換裝槍管改造而成之具有殺傷力之手槍、子彈22顆，不具殺傷力之子彈2顆等物逃亡。當天下午1時30分就遭警方追捕查獲槍、毒等物。

高雄地院一審依槍砲、毒品、妨害公務、妨害自由等等罪判他9年6月，併科罰金12萬元。可上訴。

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