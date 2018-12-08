傻眼！店員要他搶劫「自己來」 壯漢嚇到收刀遭判刑

胡男闖入超商，亮出菜刀要店員打開收銀機大喊搶劫，店員攤手示意請自便，胡男感到有異掉頭離開，被警逮捕，並起出菜刀等證物。 （資料照，記者翻攝）

2018-12-08 13:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市28歲胡姓男子持菜刀闖進便利商店高喊「我要搶劫！」未料店員不但未抵抗，還淡定要他「自己來」，並勸他「好好找工作、不要這樣」，胡男被淡定店員嚇到愣住不知所措，最後收刀默默走出店外，因胡男沒搶錢也沒有傷害店員，新北地院日前依強制未遂罪依判他拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，6月24日零時30分許，胡男闖入新北市板橋區大觀路上一家超商，走向櫃台，掏出預藏菜刀，向薛姓店員大喊「把收銀機打開，我要搶劫！」薛見狀退後幾步，平和反問「搶劫？你確定？」胡聞言一愣，接著又嗆「對，你不怕我拿刀嗎？」沒想到薛男走到牆角，攤開雙手淡定說：「那就請你自己來！」

薛男異常冷靜的態度，反讓搶匪裹足不前，薛男還勸說胡男：「拜託你不要這樣好不好」、「好好找個工作嘛」，蹲下假裝找尋收銀台鑰匙並伺機報警，此時另名客人不知情走進超商要繳費，胡男害怕犯行被他人發現，默默收起菜刀，決定放棄行搶，離開超商。

胡男坦承缺錢才去搶劫，但店員比他還冷靜，害他不知道如何進行下一步，後來看到其他客人進來，便把菜刀收進包包裡走出店外。

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