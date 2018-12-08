高雄港務旅運大樓倒塌假消息 三峽分局今傳訊po文者

2018-12-08 12:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕興建中的台灣港務公司旅運大樓，昨天被複姓「范姜」的網友，散播大樓倒塌的假消息；高雄港務警察總隊獲報調查，該網友住在新北市，已協調三峽分局偵查隊通知他今天前去說明，將以違反社會秩序維護法，將他移送法院簡易庭裁處。

高雄港務警察總隊表示，依現行法令，散播假消息，以社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」偵辦，也就是可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

複姓「范姜」的網友昨天上午在臉書PO出旅運大樓鋼骨的照片，聲稱「海邊路港務大樓倒塌」；高雄媒體向警察、消防及港務公司查證，確認是假消息，因為從旅運大樓上方往下拍，導致看起來像倒塌，實際上是延伸的鋼骨結構，屬帷幕曲面造型。

該網友於下午PO文道歉說：「關於剛剛的貼文，確實是我未經查證而導致大家誤會，散佈假消息的責任，我會去警察局說明，非常對不起。」

高雄港務警察總隊獲報調查，該網友住在新北市，考量交通因素，已協調三峽分局偵查隊通知他今天前去說明。

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