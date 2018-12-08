超萌鎮店狗走失投靠飲料攤 員警神記憶幫牠回家

2018-12-08 12:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家彩券行的鎮店之狗「白白」趁家人不注意「投奔自由」，自己逛進離家600公尺的飲料攤被好心老闆收留一晚，卻讓家人擔心到夜不成眠，幸好員警見到協尋海報，想起前一晚曾有民眾抱著走失的瑪爾濟斯至派出所諮詢，進一步找到拾獲人幫「白白」回到家人身邊。

台中市第三分局東區分駐所員警日前巡邏時接獲所內同仁轉報轄內彩券行店狗走失訊息，員警見到協尋海報時才恍然大悟，原來前一晚值班時，曾有民眾抱著走失的瑪爾濟斯至派出所諮詢，當時覺得這隻狗狗很眼熟，卻一時想不起來在哪見過，因此特地詢問民眾拾獲地點並用手機定位留下紀錄。

員警立即前往該址向代為照顧狗狗的拾獲人詢問，比對協尋海報提供「頭上有藍色蝴蝶結」的特徵及照片，確認走失的瑪爾濟斯就是彩券行店狗「白白」後，趕緊聯繫彩券行老闆娘。

她趕來現場見到走失的愛犬總算如釋重負露出開心的笑容，表示本週二晚間家人沒注意未拴緊寵物圍欄，等到發現時「白白」已經趁隙偷溜出門，附近怎樣都遍尋不著，讓最疼牠的姊姊擔心地哭了一整晚，連夜製作協尋懸賞海報張貼，也在LINE群組發布協尋訊息。

老闆娘感激地說，幸好「白白」自己逛進飲料攤遇見好心的老闆悉心照顧，而認識「白白」的員警看到訊息也馬上加入協尋行列，才能這麼迅速找回愛犬。

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