妹偕老母上月投海雙亡 罹癌貧兄向警求援辦後事

2018-12-08 11:35

〔記者許國楨／台中報導〕張姓女子上月偕老母投海自盡，其本身罹癌多年無法工作的許姓胞兄，不但痛失至親又須支付龐大喪葬費，讓原本清貧生活雪上加霜，台中市第一分局西區所警員林志營獲知許男困境後立即協助轉介馬上關懷，並向相關慈善機構申請補助，希能助其度過難關。

在台中租屋的60歲許男向林員說，父親已過世12年，高齡85歲的母親與罹患憂鬱症的妹妹同住新北市板橋區，由妹妹負責照顧，未料上月中旬妹妹與男友發生口角，擔心老母沒人照顧，一時想不開竟帶著媽媽到新北市石門區白沙灣投海自盡雙雙溺斃，而自己是唯一的親人，經檢警通知前往相驗大體並處理後事。

然許男因罹癌多年無法工作，妻子為照顧許男也無法外出工作，兩人育有2子2女原為低收入戶，但隨著子女陸續成年而失去補助資格，而一女兒從事會計及一兒子在工廠做工月薪皆僅2萬元上下，還有另外兩位子女仍未找到工作，家境清寒無積蓄。

許男因一時痛失兩位至親及須支付其龐大喪葬費用，窮途末路下，聽從友人建議向林員求助，林員得知立即協助轉介區公所申請馬上關懷、另向張榮發慈善基金會及台中市神岡區通天宮、南清功德會、台中市友愛、善願會等慈善團體申請補助，盼助許男順利處理母親及妹妹後事暫度難關，早日恢復正常生活。

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