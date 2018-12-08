酒後漁港小解竟被推落海 他怒控友人殺人未遂

2018-12-08 11:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮王姓男子，在王姓女子經營的「蛋蛋魚攤販」內，與許姓友人酒後發生爭執，許心生不滿，趁王男在漁港小解時，從背後將人推入海中，所幸王男會游泳，也沒有受傷，但上岸後，怒控許姓友人殺人未遂；全案法院審結，認為許並未趁王落海上岸時不斷阻擋，王本身也沒有受傷，判許男無罪，全案可上訴。

判決指出，被告許男與王男是多年好友，於今年4月17日晚上，在王女於宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳漁港經營之「蛋蛋魚攤販」內，酒後因故與告訴人王男發生爭執後，對告訴人心生不滿。

同日晚上7點30分許，見王男走至「蛋蛋魚攤販」對面之港邊小解時，明知將人推入海中，可能會使人溺斃，許男竟仍基於殺人之故意，走至王男身後，趁其不注意時，將其推入海中，王男落海後，奮力掙扎，並抓住漁港內之船隻攀爬上岸，始未喪命。

但王男事後相當氣憤，以殺人未遂罪嫌，對許男提出告訴；審理中許男坦承確實有將王男推入海中，但否認有殺人犯意，他辯稱，沒有要致告訴人死亡的意思，他與王男也是朋友。

法官依據現場照片、Google標示位置圖以及證人的證述，認為許男雖確有將王男推入海中，但應只是酒後一時興起的偶然舉動，想要惡整王男看他落水後狼狽的樣子，藉此嘲笑奚落對方，或為先前吵架一事出氣。

法官認為，許男雖預見王男可能因此嗆水，但知道王會游泳，當時港邊也有其他漁船停靠，港內平靜無波，街上也有其他人車經過，衡量王男應可平安無事自行上岸，旁觀者亦可輕易發現施救或報警，根本不可能以此方式殺害王男，因此判許男無罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/