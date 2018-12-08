2018-12-08 10:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局防制酒駕有成 ，連5年蟬聯交通部「金安獎」績優！

高市警局自2013年起因酒後駕車引發之交通事故已連5年不斷創新低，獲交通部頒發「2018年金安獎 －酒後駕駛防制專案績優」。局長李永癸於局務會議中，特別將這份殊榮轉頒交通警察大隊，同時頒發「國家警光獎－團體組改善交通類優等」及「內政部警政署防制危險 駕車專案評比第一名」等獎項，慰勉高雄市全體警察同仁之執勤辛勞。

為遏止酒後肇事，市警局採行「軟硬兼施」的執法策略，除強化執法力道外，輔以多元化宣導防制酒後駕車之軟性作為。自2013年至2017年均有效降低酒後駕車所造成之死亡人數，統計最近5年防制成效，2013年因酒後駕車發生事故死亡人數為23人，2014年死亡人數16人，減少7人（-30%），2015年死亡人數11人，減少5人 （-31.25%），2016 年死亡人數5人，減少6人（-54.55%），2017年死亡人數4人，減少 1 人（-20%），有效保障市民生命財產安全！

高雄市警局致力改善市區交通環境，同時強化交通專案勤務作為。於改善交通面，將發生交通事故死亡人數，從2011年度251人 降低至2017年度 137人，獲頒「107 年國家警光獎－團體組改善交 通類優等」；防制危險駕駛方面，將以往街頭動輒數十輛甚至上百 輛之危險駕駛，至今幾乎已從高雄市街頭消失，獲警政署頒發「防制危險駕車專案評比第一名」，高雄市在全國各縣市評比中脫穎而出，同時囊括3大獎項，實屬不易。

高雄市警局交通大隊防制酒駕有成 ，連5年蟬聯交通部「金安獎」績優。 （記者黃建華攝）

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