口腔癌友人戴口罩 害他逃了10年破功

2018-12-08 10:49

〔記者許國楨／台中報導〕無心插柳柳成蔭！鄭姓男子因詐欺案遭通緝，逃亡期間行事風格相當低調，日前與友人相約超商前聊天時，因友人罹患口腔癌戴口罩被警方懷疑是車手盤查，沒想到友人沒事，反讓鄭男通緝近10年的身份因此曝光。

台中市第三分局東區分駐所員警本週三在轄內超商巡簽時，發現超商前人行道有2男1女已在該處停留許久，其中一名平頭男子戴著口罩看起來形跡可疑，員警懷疑可能是詐欺車手在超商外觀望伺機提領贓款，遂折返盤查3人。

沒想到引起警方注意的口罩男未有可疑處，反到是身旁原本還一派輕鬆喝著啤酒的37歲鄭姓友人，竟被警方查出是遭彰化地檢通緝已近10年的詐欺通緝犯，鄭男向警方供稱，過去曾因工程問題與人發生糾紛，大概是因此被對方告上法院，這些年來他四處打臨工，沒有收到法院文書，不知道自己早已被通緝。

員警向鄭男友人說明後續處理情形時，好奇詢問為何一直戴著口罩，原來口罩男才30多歲就罹患口腔癌，不但影響言語功能講話含糊不清，顏面也產生變化，因為擔心嚇到別人，才總是戴口罩遮掩，沒想到卻因此被警方誤以為是車手引起注意，意外成了害鄭男通緝身分曝光的豬隊友，警方則在訊後將鄭男解送歸案。

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