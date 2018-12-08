開車太累？台1線南州段小黃撞分隔島 駕駛送醫

台1線南州段計程車自撞中央分隔島。（記者葉永騫翻攝）

2018-12-08 08:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕台1線南州鄉南下往墾丁的台糖加油站附近，今天清晨約6點25分發生一輛計程車自撞到中央分隔島，廖姓男性駕駛人受困駕駛座，屏東縣消防局南州消防分隊獲報立即派人前往搶救，將50歲的駕駛救出，其意識清醒，頸部及雙腳有挫傷及撕裂傷，已送往醫院救治，肇事原因疑似工作太累，詳細原因警方正進一步調查。

警方調查，50歲的廖姓計程車駕駛今天清晨由台1線潮州往南州的方向駛，接近台糖加油站附近時，疑似工作太累，突然失神而撞上中央分隔島，造成車頭全毀，駕駛被夾在駕駛座上，消防救護人員獲報前往現場後，立即進入車內查看患者生命徵象，先給予患者包紮止血並以頸圈固定，再以長背板將車內駕駛移出駕駛座脫困，初步判斷意識清醒、左膝蓋及右腳踝均有明顯傷口撕裂傷，隨即送往醫院救治，沒有生命危險。

警方表示，廖姓計程車司機的酒測值為0，肇事原因可能是工作太累，加上天剛亮時陽光突然變強，才讓駕駛失神自撞。

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