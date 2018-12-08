貴婦奈奈被爆可能逃到加拿大小島 突關臉書、部落格

2018-12-08 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕知名部落客貴婦奈奈（蘇陳端）與丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」無預警倒閉，一度傳出夫妻倆捲款7億潛逃美國舊金山，美加黑幫「美鷹會」正在追捕。如今有網友爆料，貴婦奈奈的公公黃立雄是某佛教團體的大金主，與加拿大總部的女負責人關係密切，懷疑貴婦奈奈夫妻及公公都躲在加拿大P島（愛德華王子島）。

「杏立博全」醫美診所被爆倒閉後，貴婦奈奈僅在12月2日於臉書發聲明，但檢警追查發覺2人已於11月30日搭機潛逃至美國舊金山，12月2日的聲明中指出，夫妻倆沒有捲款，先生最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後因人身安全遭受威脅，才不得已放棄...，之後就再也沒有發過文。7日晚間，貴婦奈奈的臉書及部落格突然關閉。

而近日一名網友在臉書社團「爆料公社」發文說，貴婦奈奈的公公黃立雄是佛團的大金主，與加拿大總部的女負責人關係密切，女負責人並鼓勵信徒，大量洗錢到P島，還可用企業投資身分移民。網友更指其中有許多金錢關係，「他們夫婦一年前就想潛逃到加拿大，全家極可能都擁有加拿大護照！」

據《三立新聞網》報導，該佛團台北辦公室面對詢問，以公關正在開會為由，婉拒受訪。

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