山高南下84.8公里處車輛翻覆 10歲男童送醫

2018-12-08 02:06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府消防局大約凌晨0點41分獲報，國道中山高南下84.8公里處發生翻車車故，現場事故車輛初步判斷有2車、共7名乘客，經搶救，1名年約10歲男童頭部受到撞擊，所幸現場意識清楚，已經送醫急救。其他6名乘客狀況尚不明朗，肇事原因還待釐清。

  • 國道中山高南下84.8公里處今天凌晨0點41分發生翻車事故。（圖由新竹縣政府消防局提供）

    國道中山高南下84.8公里處今天凌晨0點41分發生翻車事故。（圖由新竹縣政府消防局提供）

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