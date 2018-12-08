外配殺前夫、女兒…公公是摩鐵大亨 她宛如「家用清潔工」

2018-12-08 00:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化外配王婦殺死前夫和女兒，公公是擁有3間汽車旅館、1間商旅的大亨，白手起家的他，從一間檳榔攤發跡埔心鄉，經營過超市、餐廳，事業最成功的是汽車旅館，人稱吳董的他，彰化縣旅館業無人能出其右。

公公為人豪爽，鄰里都稱讚，對於鄉里的宗廟事務也非常熱衷，活力十足的他，日前還出馬角逐村長，高票當選，村民萬萬沒料到，富甲一方的新科村長，還沒走馬上任，家中就遭逢巨變。

鄰居說，現年66歲的公公就是名副其實的「生意囝」，吳父跟兒子住在一起，對孫女疼愛有加，名下經營彰化縣3家汽車旅館，近年又插旗員林市一間商旅，對於汽車旅館經營十分了解，也曾擔任過「彰化縣旅館商業同業公會」理事長。

吳某育有2子1女，死者是二兒子，但天生較為魯鈍，吳父擔心他「娶嘸某」，15年前透過婚姻仲介從印尼迎娶小兒子一歲的王婦入門，王婦為吳家添得1女，表面上是嫁入「摩鐵豪門」，但天性單純木訥的她，只能做做做清潔工作，在吳家完全沒有表現的機會。

鄰居說，王婦嫁來台灣沒幾年，雙方就因為個性不合而出現裂痕，一吵架，先生動不動就口出「把你送回印尼」，王婦經濟無法獨立，每個月只領公公發的2萬多元薪水，一方面要家庭花用，另一方面還要寄回印尼老家。

王婦的生活圈幾乎只有汽車旅館和幾位嫁來台灣的外配，吳父指派兒子掌理檳榔攤並打理好汽車旅館的清潔，王婦彷如「家用清潔工」，每天只有打掃，卻要面對先生的使喚，如有不從，就被斥喝「把妳送回印尼」。

警方說，王婦在家族的地位低，經常要面對先生的奚落和清理不完的房務，一向逆來順受的她，再也忍不住，前天為了房務清潔與先生發生口角後，拿出預藏的水果刀，往先生和女兒猛刺，幾乎是抱著「玉石俱焚」的心理面對夫家，「這真是人倫悲劇」。

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