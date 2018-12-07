鈕承澤性侵案 北檢密訊被害女子長達7小時

2018-12-07 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕導演鈕承澤性侵《跑馬》劇組人員事件，鈕透過律師向北檢請假，被下令必須在週一（10日）到偵查庭說明，北檢在今（7）日下午2點已傳喚被性侵女子到庭說明，至晚間9點結束，訊問時間長達7小時。

根據《蘋果》報導，台北地方法院檢察署從今日鈕承澤前往警局說明時，就開始傳訊被害女子，要她在下午2點前往偵查庭，並在過程中發傳票給鈕承澤，要鈕在下午4點到達北檢，檢方目的在於初步了解事件始末後，同步偵訊在另外1間偵查庭的鈕承澤，藉此解析雙方的說詞。

遭鈕承澤性侵的女子今日以被害人、證人雙重身分到庭，簽下切結書承諾證詞部分並無造假，檢方依據偵查不公開、保護性侵案件被害人原則，不願對外透露詳情，但偵訊過程完全不草率，檢方不放過任何支微末節的資訊，因此審訊時間才會從下午2點至晚間9點才結束。

鈕承澤遭控在拍攝電影《跑馬》期間，涉嫌性侵女工作人員，他上午在北市大安警分局接受筆錄後，檢察官另傳喚他下午4點到台北地檢署應訊，但時間到了只有委任律師胡原龍現身，依情緒、身體狀況不佳為由請假，據了解，檢察官審酌情況後，認為鈕承澤仍有到案必要性，當庭要求鈕承澤於10日9點半到案。

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