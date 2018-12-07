傳鈕承澤辯稱「男女朋友」親熱 前法官聞訊這樣說…

2018-12-07 23:17

〔記者吳政峰／台北報導〕鈕承澤今天（7日）到警局說明性侵疑雲，傳出他從頭否認到底，訴訟手法與另名導演張作驥的性侵案雷同，不過，當時張作驥雖然拒絕認帳，仍被判刑3年10月確定，對此，曾任花蓮高分院法官的律師顏世翠認為，鈕承澤若真犯案卻不斷狡辯，恐被視為態度不佳，影響量刑。

2013年間，張作驥邀請女編劇到工作室飲酒聊天，見她醉倒，竟脫她的衣褲，強吻時疑用力過猛，還咬破嘴唇，女編劇因而痛到驚醒，大喊「Don't touch me」、「不要」，張作驥卻回，「你這樣犯規」，強行口交與性侵得逞。

張作驥到案聲稱，當天喝醉，不知道發生什麼事情，但友人有看到女編劇和他接吻，且就算兩人真的發生關係，也非強制性交，矢口否認犯行，還批評法官羅織罪名。案子從一審打到三審，均維持3年10月刑期，最後他僅服了2年4月7天就假釋出獄。

外傳鈕承澤接受警詢時，主張他和被害女是「男女朋友」，不知為何挨控性侵，訴訟手法和張作驥一樣，均否認犯罪。但疑似鈕承澤與被害女子的對話紀錄顯示，事發後他傳訊「真的很對不起」、「我自己都沒辦法原諒我自己了」等語，看似是在女方非自願情況下發生關係。

顏世翠指出，這類案件為僅有兩人在場的私密犯罪，實務上被告常以「情侶關係」抗辯，主張兩人是在情投意合下性交，絕無強制，此時若無其他證據佐證，有機會勝訴，但若在有其他客觀事實可以證明是強制性交情況下，還否認犯行，就會被視為犯後態度不佳，法官裁判時可能會反映在量刑上。

顏世翠研判，若情侶關係被打回票，因鈕承澤與被害女具上下屬關係，他還可能主張以較輕的利用權勢性交罪當備位，畢竟利用權勢性交是6月以上5年以下刑期，與強制性交的3-10年相差甚遠。

若鈕承澤趕緊找被害人和解並獲得原諒，顏世翠認為或許有機會獲得輕判，不過，鈕承澤曾觸犯「要塞堡壘地帶法」，獲判緩刑，這次是否能再次爭取緩刑？恐有疑問。

顏世翠表示，有些性侵案的被害人接受和解後，刻意前後供詞不一，技術性讓被告獲不起訴或無罪，鈕案是否會出現峰迴路轉的結果，不得而知。不過，原本7日下午預定赴北檢接受偵訊的鈕，臨時喊痛請假，是否試圖在進入正式司法程序前，私下與被害人和解？引發不少想像空間。

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