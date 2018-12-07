台南「最穩」半套店換招牌 警方突破密室抓小姐

2018-12-07 23:32

〔記者王捷／台南報導〕知名半套店因為路名與店名聯想的關係，被戲稱「火腿路電影院」，在尋芳客間謠傳「後台硬」，警方也聽到這個風聲，但是警方透露，該店難取締的原因是，店內密道、攝影機重重。警方在該店「剛換招牌」後就接獲檢舉，凌晨攻堅半套店，靠監視器與排班表突破密室，帶回15名小姐，還發現有1名40多歲的小姐從年輕時就染毒，不得不下海工作。

該間半套店在台南相當知名，在論壇中不少尋芳客會呷好逗相報，分享店內「名牌」，討論哪一號的小姐服務比較好。店內依小姐年齡、外貌有3種半套價格，分別是1500元、1800元還有2100元，客人也向店家指定有做全套的小姐，在櫃檯付底價後，再加碼1300元到1500元就可以與小姐全套性交易。

過去，該半套店曾將性交易的術語「1.5K 0.5S（即1500元半套）」大喇喇寫在招牌上，以為只有行家看得懂，但警方也不是看不懂，認為店家挑戰警方極限，曾有多次被取締的紀錄，但仍春風吹又生，因此在尋芳客間，被傳出是「最穩」半套店，甚至還傳出可能是有「轄區」持股，才讓半套店如此囂張。

警方這個月接獲檢舉該店從事性交易，在店家「剛換了招牌」後，積極展開行動，6日秘密派員潛入，當時店家也因為生意好沒注意到警員喬裝進入店內，當時一名把風的「房門」看到警員出現，急忙想把通道出口堵住，但不敵攻堅。

原本警方抄了27顆監視器後，以為已經清空所有房間，沒想到看了監視器畫面，仍有小姐在走動，加上看到店家小姐的班表，在警方逼問下，店家才供出有密室，全部帶回15名小姐，其中還發現1名小姐有吸食安毒，全案將往社會秩序維護法、妨害風化偵辦。

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