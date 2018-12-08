國二女險遭性侵 一句話喊回獸父理智

2018-12-08 00:11

〔記者王捷／台南報導〕少女小琪（化名）萬萬沒想到自己的生父竟想將她撲倒！在小琪國二那年父親就常出手猥褻，但為維護親情，不敢向任何人說，直到某日下課返家，父親到她房間，強扯她的內褲，並準備將生殖器插入時，小琪向父親大喊：「你自己就有老婆！」讓生父停止侵害，最後小琪跟著母親去報案，法官念在小琪父有悔意，以刑法59條減刑，二審依家暴妨害性自主，判處1年9月徒刑，緩刑5年。

小琪的父親是國中畢業的果農，平時會打臨工補貼家用，與妻子育有3名子女，他疑看見小琪國中正在發育，忍不住性慾，多次向小琪伸出狼爪猥褻。小琪受害不敢向母親說，個性逐漸變得叛逆，不知情的母親對小琪的轉變相當失望，讓小琪更為矛盾。

小琪國二那年，她放學回家，沒想到父親突然闖進她的房間，先伸手抓了她的胸部，小琪想反抗卻不敵蠻力，父親強扯她的內褲，將她壓倒在床上，當父親急忙中脫下褲子，掏出生殖器準備插入小琪時，小琪向父親怒吼：「你自己有老婆！」讓父親懸崖勒馬，未釀成大錯。

事發後，小琪父自己也覺得很丟臉，連夜搬出家門，小琪母發現不對後，詢問之下才得知，原來小琪叛逆的背後，竟是丈夫伸出狼爪造成，相當懊悔並帶小琪向警方求助。

檢方依加重強制性交、家暴妨害性自主罪起訴小琪父，但一審法官認為，小琪父犯後有悔意，並稱「正常的父親不會對女兒這樣子」，並積極參加「修復式司法試行」方案，經心理治療師輔導，修復家庭關係，小琪與母親也當庭表示願意原諒父親，因此依刑法59條減刑。

但是檢方認為以59條減刑不適合，提出上訴。小琪父辯護人則指出，小琪父符合刑法27條，出於自我意識終止犯罪的中止犯，可以減輕或免除家暴妨害性自主或加重強制性交罪。

但是二審法官認為，小琪父是因為聽到了小琪說的一句話才停止犯罪，但這算是外來的影響因素，不算出自良心發現才停止犯罪，不符合中止犯條件，應該符合障礙中止犯，沒有達到減刑的條件。不過在案發後小琪父主動搬出、道歉，付費接受心理輔導，並獲得小琪與妻子的原諒，符合刑法59條的減刑條件。

目前小琪父已經搬回家與小琪同住，法官顧及小琪的家庭結構，讓家庭功能繼續運作，判處1年9個月徒刑，緩刑5年。

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