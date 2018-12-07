12/7 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-12-07 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月7日）開獎的第107000102期大樂透、第107000197期雙贏彩及第107000293期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000102期大樂透中獎號碼為「11、20、29、33、34、36，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得5萬7297元；肆獎共77注中獎，每注可得1萬7221元；伍獎共1877注中獎，每注可得2000元；陸獎共2614注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6316注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4235注中獎，每注可得400元。

第107000102期49樂合彩中獎號碼為「11、20、29、33、34、36」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共79注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2793注中獎，每注可得1250元。

第107000197期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、07、10、17、18、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共347注中獎，每注可得500元；肆獎共3901注中獎，每注可得100元。

第107000293期今彩539中獎號碼為「12、14、15、29、32」，頭獎摃龜；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共5299注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4192注中獎，每注可得50元。

第107000293期39樂合彩中獎號碼為「12、14、15、29、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共130注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5797注中獎，每注可得1125元。

第107000293期3星彩中獎號碼為「989」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000293期4星彩中獎號碼為「1513」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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