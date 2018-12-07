等不到羅淑蕾道歉！ 郭新政嗆週一再告「加重毀謗」

郭新政號召網友下週一上午9點半在台北地方法院集合，她將按鈴控告羅淑蕾加重毀謗。（資料照）

2018-12-07 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前台北市議員李新逝世滿週年，女友郭新政以臉書粉絲專頁「誰摔死了李新」爆料珠寶糾紛案，3日晚間要求主要人物前立委羅淑蕾24小時內公開道歉未果，郭新政於今天（7日）稍早直播再度放話，將在下週一再赴台北地檢署按鈴申告加重毀謗罪。

有「大砲議員」封號的李新，去年9月28日墜樓身亡，女友郭新政在一年後建立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁，公布與前立委羅淑蕾、現任立委黃昭順的珠寶糾紛案，指稱「李新是被設計害死的。」當天並按鈴控告羅淑蕾偽證罪以及變造證據罪。羅淑蕾對此否認，並反嗆郭新政跟李新交往時，還跟前男友糾纏不清，害李新顏面無光。

號召網友週一9點半在北院集合看戲

郭新政3日晚間透過粉專直播砲轟羅淑蕾「不能抹黑，就抹黃！」要求她24小時內公開道歉，卻到現在都沒有回音。郭新政今晚9點再以「夫人鑽石洗錢術」為主題直播，解釋珠寶案細節。節目尾聲郭新政號召網友，下週一上午9點半台北地方法院集合，她將按鈴控告羅淑蕾加重毀謗。

郭新政提醒想到場為她加油打氣或看戲的網友，記得「戴口罩」，因為她當天10點將以原告身分出庭與「口罩女子」的訴訟案。

據悉，「口罩女子」是李新文山婦女後援會執行長林麗君，她在李新墜樓當天戴著口罩出現在事發地點附近，遭媒體誤認是郭新政。

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