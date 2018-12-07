毒蟲拉K滿嘴白粉 ㄎㄧㄤ掉向警坦承「偷吃」忘了擦

2018-12-07 23:06

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子吸毒後頂著一頭雞冠頭騎車，又滿嘴白粉，引起警方攔查，警員詢問時，由於黃男藥效發作，還開玩笑稱「偷吃」忘了擦嘴，警員後來得知，黃男的「偷吃」是吸了一盤K毒，還在他身上查出2支K菸，訊後警方依毒品危害防制條例處以行政裁罰。

25歲的黃姓男子，有公共危險前科，他打扮相當時髦，目前在打臨工維生，6日晚他下班後，躲進在火車站的廁所剛吸完一盤K毒，忘了擦嘴，準備騎車時又不捨得自己的雞冠龐克頭塌下來很醜，所以乾脆不戴安全帽騎車。

結果黃男的髮型，很快就讓警方發現他沒戴安全帽，黃男在報自己的名字與證件號碼時，由於藥效發作，講了快3分鐘才完整說完自己的個資，讓警方起初以為他喝醉酒，結果用簡易酒測器測試後，卻沒有反應。

但是，在做酒測時，警員的手電筒照到黃男的臉部時，就發現黃男滿嘴白粉，當時黃男還在恍神還開玩笑說，自己偷吃忘了擦嘴，不過說完笑話後，警員沒笑，他也說不出話來，警方懷疑他吸毒，要求讓警員看看菸盒，結果在菸盒內發現兩支K菸。

到警所一個多小時後，黃男清醒後態度大轉變，相當配合警方訊問，自稱是在火車站內吸了K毒才會開玩笑，訊後警方將他依毒品危害防制條例處以行政裁罰，等待黃男的驗尿報告出來後，才會繼續偵辦是否有毒後駕駛。

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