避免人犯脫逃 高院舉行體能測驗強化戒護

高院今舉行400公尺體能測驗，最好成績是男法警60秒、女法警79秒。圖為高院法警體測情形。（記者楊國文翻攝）

2018-12-07 21:48

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今年10月爆發謝姓性侵犯開庭後脫逃未遂事件，為強化法警體能，達成維安戒護勤務，高院今特別實施400公尺跑步測驗，尤以男法警鍾子毅跑60秒成績最佳，女法警最好成績是79秒，高院表示這次體能測驗成果豐碩。

高等法院今年10月18日發生罕見的謝姓男嫌犯脫逃未遂事件。謝男被控性侵應召女子，一審被判7年6月，出庭後，謝還押途中，先向法警埋怨他被冤枉，竟趁法警不注意時，在司法大廈中庭掙脫手銬，並撞倒法警後，以跑百米速度跑向高檢署，因不識路而衝進總務科內躲藏，高院動員多名法警將他逮捕。

為增進法警追捕人犯技能，並鼓舞同仁士氣，高院月前即規劃全員參與今日體能測驗，今在書記官長邱忠義帶領下，率法警室107名同仁，赴新北市體育場參與這次體能測驗。

測驗結果，男法警鍾子毅跑出60秒佳績，他表示，平時即時常打籃球，體能尚佳，因此這項體能測驗對他而言還好，多位不具名的資深法警成績在1分30秒上午，笑稱「老了」，都認為平時即應該加強體能才對，「下次成績會大躍進」。

對體能測驗結果，書記官長邱忠義認為成果豐碩，高院的法警們不會有過勞問題，重點在於平時體能的訓練，還有執勤、站崗要用對地方及用對方法，精準排班是關鍵原因。

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