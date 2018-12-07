永和分屍案在押三嫌續押 法院裁定理由出爐

2018-12-07 21:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦新北永和分屍案昨偵結起訴，新北地院今傍晚召開移審庭，認為在押的美籍男子Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）、Ewart Odane Bent、Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生），涉案嫌疑重大，裁定續押三人，僅Bent解除禁見。

法院指出，孫男否認犯行與同案被告供述不符，加上孫男曾上網搜索「人體解剖圖」等資料研究，及案發當晚通聯、基地台位置、監視器畫面、手機內照片等證據，足認孫男涉犯殺人罪、損壞及毀損屍體罪犯罪嫌疑重大，且孫男案發後曾逃亡菲律賓，已有逃亡事實，Bent亦表示在孫男落網前，不敢吐實，怕對其不利，於移審庭時仍表示害怕孫男，認定孫男對同案被告有一定的危險性及影響力，裁定續押禁見。

至於Bent，法官認為他坦承損壞屍體犯行，否認殺人，且其為美國籍，並無固定住居所，隨時可持外籍護照出境，有逃亡之虞，應予羈押，就禁見部分，Bent於偵訊時已對案情多次清楚交代，檢察官就此亦無意見，裁准解除禁見。

而何男否認涉犯幫助傷害致死，但因與同案其他被告供述不符，加上也是美國籍，有逃亡之虞，且就關鍵案情，何男多次避重就輕，認為仍有與同案共犯勾串可能性，裁定續押禁見。

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）8月21日遭分屍棄置在永和中正橋下新店溪畔，新北地檢署昨依涉犯殺人、毀壞及遺棄屍體等罪起訴孫男、 Bent；依幫助傷害致死罪嫌起訴在押的何男及幫忙買刀、把風的台籍大學生吳宣，吳男案發後以30萬元交保候傳。

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