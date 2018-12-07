列管性侵犯趴趴走3年 基警追到桃園逮回籠

2018-12-07 21:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄧姓男子9年前因性侵少女入監服刑，出獄仍遭列管7年，未料，他在解除列管前，接連犯下多起竊盜等案，104年遭4個地檢署通緝後，人間蒸發。基隆市警局婦幼隊今天凌晨逮到他，終於鬆了一口氣。

警方指出，鄧姓男子是在98年間因性侵未成年女子， 遭法院判處4年2月徒刑。

鄧出獄後，因犯下性侵案，依法須定期向基隆市警局婦幼隊報到，但他從自104年起就未向警局報到，行蹤成謎。

警方查出，他在104年間，接連在桃園、新北市、基隆與台北市等地犯下竊盜、公共危險與家暴等案，被基隆、台北、新北、桃園等地檢署通緝後，開始逃亡。

基隆市警局婦幼隊根據他可能出沒及藏匿的地點，多次跟監、埋伏，今天凌晨終於在桃園市南崁租屋處將他逮捕到案。

鄧嫌到案後供稱，他因竊盜罪等案遭通緝，怕被警方查獲必須入監服刑，所以四處躲藏；因無固定工作及收入，所以打零工維生，過著有一餐沒一餐的日子，生活潦困。

警方指出，警方目前「列管的性侵犯」中，除了有一名因出境外到案外，就只剩鄧行蹤不明，且逃了3年之久，今天終於將他逮捕歸案。

婦幼隊長吳逸夫呼籲婦女，夜間不要單獨走在無人暗巷，盡量結伴行走，不要跟不熟悉的網友單獨見面，警方另針對市區可能的犯案熱點加強巡邏，維護婦幼安全，請市民放心。

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