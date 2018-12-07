永和分屍案在押三老外移審 法院裁定續押

2018-12-07 20:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦新北永和分屍案，認定販賣大麻的死者43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊），因被疑是警方線民惹來殺機，昨依涉犯殺人、毀壞及遺棄屍體等罪起訴在押的主嫌美籍男子Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）、Ewart Odane Bent；依幫助傷害致死罪嫌起訴在押的美籍男子Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生）及幫忙買刀、把風的台籍大學生吳宣，新北地院今天傍晚召開移審庭，訊後裁定在押的三老外續押，僅Bent解除禁見。

開庭時，孫男表示，案發當晚Bent到他家找他，兩人喝酒抽完菸後，Bent就逼他發簡訊給顏男叫到永和河濱公園，還要他去買開山刀，否則就要對他、小孩與孩子母親不利，並命他帶煙火、汽油到河濱公園，另要他通知吳男晚上10點到場把風，放完煙火後，Bent叫他在河濱公園等待，凌晨0點30分，Bent與他會合，再命他用汽油燒掉血衣，沒看到是誰殺害顏男，當時滿腦子都在擔心家人的安危，所以沒問Bent為何要買開山刀及燒衣服，否認犯行，喊冤表示：「我是被陷害的！」

孫男強調，案發後會去菲律賓，是因當時簽證即將逾期，8月23日接受警詢時已跟警察說，後來在菲律賓聽到太多關於本案的流言，才會害怕到不敢回台，並指自己是猶太教，不習慣看守所飲食，餐餐只能吃白飯、罐頭，吃睡都在地上，讓曾受傷開過刀的他很不舒服，「監所生活讓我感到疼痛」希望法官起碼能解除禁見，讓他能接見家人與以色利在台辦事處代表，及取得猶太教相關飲食與聖經。

Bent則是一開口就落淚，否認殺人，坦承孫男殺害顏男時他在場，恐懼若離開現場，自己下場也會跟顏男一樣，加上當時喝酒又抽大麻，辨識能力下降，孫男又稱他也是共犯，才會幫忙分屍，「真希望我那時有足夠的勇氣阻止孫男殺人！」強調透過孫男認識顏男，與顏男互動良好無嫌隙，邊說邊不停啜泣，並對顏男的家人感到抱歉，同意繼續被羈押，但希望能解除禁見與美國家人見面。

何男供稱，「我有買汽油及煙火，但不知道用途，也不知道拿來殺人」，指稱他涉犯罪嫌並非重罪，盼能快點回家，趕快找律師討論案情，希望能具保停押，但他最多只能拿出3、4萬元，抱怨在看守所大家都說中文，只有他說英文，語言不通又無英文書可看，「快要把我逼瘋了」，若續押希望看守所能准許他買台小電視。

起訴指出，顏男因妻（已歿）在孫男刺青店工作，而結識孫男與其友人Bent、何、吳男，孫男得知顏男販賣大麻獲利，後來也跟著一起賣大麻，並找Bent、何男、吳男加入團隊運送毒品，但孫男發現顏男5月間被警方查獲施用與持有大量大麻，僅接受觀察勒戒，並開始有意淡出販毒生意，卻又不願分享毒品買家，懷疑顏男已成警方線民，恐把他們供出，因此計畫殺害顏男。

今年7月，孫男先上網搜索「人體解剖圖」等資料研究，再將永和河濱公園及對岸地圖傳給吳男，要吳男幫忙把風及幫他購買開山刀、鏈鋸等物品，另要何男於指定時間到永和河濱公園施放煙火及帶汽油到場，以轉移顏男注意好下手，孫男還預先購買8月24日凌晨台灣飛往菲律賓，及8月27日菲律賓飛台灣的機票，做好殺害顏男的事前準備。

8月21日晚間，孫男約顏男在永和河濱公園見面，先以鏈鋸勒住顏男脖，割喉殺害，Bent則協助孫男分屍，吳、何男也依先前指示行事，孫男再點燃汽油焚燒血衣滅證，22日下午顏男屍體被發現，警方於同月24及25日分別逮捕Bent、吳男，9月17日再將逃至菲律賓的孫男押解回台，10月18日再拘提何男。

檢方認為，孫男犯後與其他三人串證，指示如何應付警方詢問，事後逃亡國外，還全盤否認犯行，造成台灣社會與國際形象受到負面影響，建請法院從重量刑；吳男明知孫男自承與他人有糾紛，卻幫忙買刀並依約把風，縱不知情，但仍可預見孫男會持刀去傷害他人，而放任發生，與何男一併被幫助傷害致死罪嫌起訴。4嫌涉及販賣毒品罪部分，則另案偵辦。

涉嫌犯下新北永和分屍案，綽號「OZ」的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），新北地院今天傍晚召開移審庭，訊後裁定續押。（資料照，記者陳王定傳攝）

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