彰化2死家庭悲劇 醫師：凶嫌長期累積憤怒遮蓋了親情

2018-12-07 19:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣發生來自印尼的王女殺害前夫與國中女兒的家庭悲劇，彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼表示，王女與前夫婚姻數度分分合合，把婚姻當兒戲，這代表兩人個性都不成熟，也讓王女長期累積的憤怒，遮蓋了親情，最後選擇走上報復之路。

王俸鋼指出，王女與前夫分分合合，離婚後又因為經濟關係選擇同居，高度懷疑王女與前夫彼此間的親密關係有問題，兩人個性也不夠成熟。

王俸鋼表示，王女與前夫長期感情失和，憤怒之心累積已久，在身心高度壓力之下，最後選擇報復之路，但連同親生女兒一同殺害，確實很難理解，因為一般來說，同時殺害另一半與親生小孩的並不多見，大部分下手都是殘害前妻或是前夫的子女，主要都是基於恨意的報復，或是產後憂鬱，基於疾病關係，才會想要把孩子一起帶走。

王俸鋼強調，在王女遭逢身心巨大壓力之下，應該要向外求助，尋求援助，可以讓壓力獲得紓解，但王女來自印尼，可能比較欠缺社會資源，也讓王女在無法向外求援，又不斷累積憤怒與不滿，最終讓憤怒遮蓋了親情，走上無可挽回的報復之路。

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