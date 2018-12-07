見女住戶雙手提東西 保全竟趁機熊抱襲胸

2018-12-07 19:39

［記者陳恩惠／台北報導］在新北市汐止區某社區的蘇姓代班保全員，今年3月初的午後，見女住戶外出採買返回，雙手提滿大包小包，由地下停車場欲搭乘電梯上樓時，突然自後方環抱女住戶，雙手碰觸她的胸部，還將頭部靠在對方左肩上，女住戶報警處理；士林地院審理後，依違反性騷擾防治法，將蘇姓保全判處拘役59日，得易科罰金，可上訴。

審理時，蘇姓保全否認有性騷擾的行為，表示當時他要去地下一樓如廁，看到女住戶背對他等電梯，他只是想嚇嚇她，所以用手碰她肩膀並發出吼的一聲，然後對她說「不好意思開個玩笑」，還問她「買這麼多菜？」

女住戶則說，3月1日上午在一樓拿信被割傷手，蘇當時拿衛生紙給她，卻趁機抓她手、用食指摳她掌心，竟說「妳的手好軟」，讓她覺得恐懼，當天下午4時許，由外買菜返回，在地下室電梯廳前，看到蘇姓保全露出詭異的笑容走下樓梯，沒想到他走到我後面，雙手由後向前將我環抱，手碰到我的胸部，還把頭靠在我的左肩上，由於雙手提滿東西，只能抬起手用力推開他。

女住戶說，由於丈夫3天後就要出差去菲律賓，不想讓他受影響，只能隱忍，但告訴2位同事尋求協助，才會將此事告訴保全公司經理，要求撤換蘇某，經理同意撤換後，蘇某數日後竟又回來代班，讓她崩潰並無法接受，於是告知丈夫，到汐止分局報案。

2名同事到庭作證，表示女住戶遭蘇姓保全的狼爪後，整個人看起來鬱悶又有心事，對她身心造成極大的折磨，還因此到精神科就醫，醫生診斷為急性壓力症；檢方指出，蘇案發後否認犯行，不僅未取得被害人的原諒，甚至還傳簡訊威脅、污衊她，因此請求法院從重量刑。

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