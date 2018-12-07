虎尾早市口罩女賊出沒 搭小黃到處犯案

2018-12-07 17:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名在雲林虎尾早市擺攤的業者上月底皮包遭竊，警方獲報調閱附近路口及店家監視器畫面，訪談計程車業者，發現女竊嫌全程都戴口罩，並非地方治安人口，目前仍無所獲，業者在臉書PO出監視器畫面，請大家幫忙，也提醒其他業者及鄉親注意。

業者PO文說，上月27日早上在9點半在中正路早市擺攤，皮包遭竊，裡面約有10多萬元現金、信用卡、存摺及證件，發現皮包遭竊第一時間報案，從監視器畫面得知女竊嫌得手後走到附近搭計程車，到斗六一家超商裡的提款機企圖盜領、預借現金，幸好都沒成功。

警方指出，路口、店家及提款機的監視器畫面中，女竊嫌都戴口罩，過去也沒接獲她在轄內有犯案紀錄，目前無法得知身分。

被害人PO文說，竊嫌有備而來，從涉嫌偷包、逃離、盜領都戴口罩，他知道即使抓到人，錢也要不回，目的是要讓小偷受到制裁，避免更多人受害。

據了解，女竊嫌疑似在各地犯案，一樣也是全程戴口罩，警方提醒，攤商及民眾要注意自己隨身財物，避免遭歹徒覬覦。

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