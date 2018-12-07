接到妨害公務傳票！蔣月惠： 事情發生了就要面對

屏東縣孤鳥議員蔣月惠在今年七月抗議縣府強拆牴觸戶，過程中咬傷員警，引發關注。（資料照）

2018-12-07 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣孤鳥議員蔣月惠在今年7月抗議縣府強拆牴觸戶，過程中咬傷員警，引發關注。蔣月惠昨（6）日在臉書貼出屏東地檢署發出要求她5日要到案的「妨害公務」案傳票，表示自己收到傳票時已超過要求到案日期，今日一早也打電話詢問屏檢。

根據《蘋果》報導，蔣月惠表示當時場面混亂，為了爭取住戶權益，她不顧警方攔阻試圖闖進公勇路強遷會場，結果遭到警方拉扯、壓制，情急之下做出本能反應，導致打傷一名陳姓女警頭部、咬傷張姓女警手臂。蔣月惠也說，「事情發生了，現在就是面對它，處理它而已，沒什麼好怕的」。

當初事發後，蔣月惠隔天曾登門道歉，卻因無人接受而嚎啕大哭，蔣也透過警方想公開向被咬傷女警致歉，不過當時因挺蔣網路聲量高漲，甚至有網友留言怒罵女警，讓依法執勤的女警覺得委屈，更不願對面對媒體，且其家屬只願接受私下致歉，因雙方無交集而不了了之。

今日一早蔣月惠致電屏檢，詢問傳票日期疑慮後，檢方同意更改時間為本月26日開庭。屏東警分局表示，此案警方在事發後就發布新聞稿，指出將蔣依妨害公務、傷害等罪嫌移送。也因妨害公務是公訴罪，若不移送不符常理，就算警方真不移送，屏檢也要基於公訴職權主動偵辦。

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