議事槌成武器！敲破鄉代的頭 主席判賠9.6萬

2018-12-07 17:24

〔記者李立法／屏東報導〕主持議事維持議場秩序的鄉代會主席，竟在開議時拿議事槌敲破鄉代的頭，受傷的竹田鄉民代表李慶和向施暴的鄉代會主席陳玉章提告求償，屏東地院判陳應賠償李9萬6千多元。

竹田鄉民代表會2016年11月召開定期會時，鄉民代表李慶和與劉家丁因經費刪減意見不合發生口角，2人在會場上拉扯，主持議事的鄉代會主席陳玉章拿著議事槌下台勸架，混亂中陳玉章竟朝李慶和頭部鎚擊，造成李慶和頭破血流，議事槌斷成3截。

李慶和到醫院縫了7針，痛批主席陳玉章竟拿議事槌當武器敲破他的頭，於是向陳提告求償醫藥費、精神撫慰金等共30萬元。

陳玉章辯稱，他因為看到劉家丁被推倒在地，李慶和舉起椅子欲攻擊劉家丁，情急之下，他才持議事槌欲敲打李慶和的手予以阻止，卻不慎擊中李慶和的頭部，當時他是為防衛劉家丁的權利，屬於正當防衛，毋須負損害賠償責任。

法官檢視相關證據並詢問在場證人後，認為李慶和並無舉起椅子欲攻擊劉家丁的情事，陳玉章持議事槌搥打李慶和時，李與劉的肢體衝突已停止，陳的「正當防衛」理由，不足採信，依全案情狀及李慶和受傷程度，陳玉章應賠償李慶和9萬6519元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/