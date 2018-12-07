鈕承澤請假未應訊 北檢下令下周一到案

2018-12-07 17:47

上稿時間：17:47

更新時間：18:17

〔記者黃捷／台北報導〕「豆導」鈕承澤遭控在拍攝電影「跑馬」期間，涉嫌性侵女工作人員，他上午在北市大安警分局接受筆錄後，檢察官另傳喚他下午4點到台北地檢署應訊，但時間到了只有委任律師胡原龍現身，依情緒、身體狀況不佳為由請假，據了解，檢察官審酌情況後，認為鈕承澤仍有到案必要性，當庭要求鈕承澤於下周一9點半到案。

據悉，律師當庭向檢察官說明，鈕承澤上午步出大安警分局時，因與媒體記者發生衝突，頭部也被攝影機擊中，這些都有新聞畫面佐證，鈕承澤現在不僅頭部暈眩不舒服，且情緒不穩，有躁鬱症傾向，不適合出庭應訊，並提出鈕承澤新筆簽名的請假狀。

開庭時間約20幾分鐘，律師在法警引導下離開地檢署，對於請假是否成功，律師僅簡單表示「謝謝檢察官准假」，未對案情、鈕承澤身體狀況發表任何意見。

但據了解，檢察官同步調查、蒐集其他相關證據，認為鈕承澤確有犯罪嫌疑，審酌種種情況，認定他仍有必要到案，當庭命令下周一上午9點半出庭，屆時他再請假或拒絕，將不排除拘提到案。

被害女工作人員5日爆料，上月23日鈕承澤約她與她的長官、多名友人到北市忠孝東路的工作室、住所吃飯、飲酒，後來其他人陸續離開，僅留下她與鈕2人共處，鈕先靠近撫摸，再對她強行口交，後來鈕因無法勃起，改指侵得逞。

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