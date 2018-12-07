暴打女友腹腔出血 男竟把她丟包醫院搶救不治

2018-12-07 18:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市40多歲黃姓男子酒後與劉姓同居女友發生爭執，朝劉女的臉、腹部猛毆，返家後劉女頻喊：「我肚子好痛！」黃男於是搭計程車帶劉女到醫院，卻把劉女丟包在急診室門口就離去，劉女經搶救後仍不治，新北地檢署今依過失致死罪嫌起訴黃男。

起訴指出，今年7月19日晚間，黃男、劉女與陳姓友人相約在新北市新莊區一間熱炒店吃飯，黃男、劉女酒後因故吵架，黃男氣得出拳痛毆女友，回到同居住處後，7月20日凌晨，劉女頻喊不舒服，黃男在路邊招了台計程車送女友到醫院，到了醫院急診室外，黃男硬把劉女拖下車，丟包在急診室，通知護士後就閃人，劉女經治療後仍因腹部挫傷、腹腔動脈挫傷性出血而死亡，劉女女兒憤而對黃男提告。

黃男到案後坦承對女友動粗，聲稱女友先動手，他才情緒失控出拳，可能酒後力道沒拿捏好，未料到女友會因此被打死，承諾會負起全責。護士則證稱，黃男未說明與劉女間的關係就離開，而搶救過程中，劉女說遭到黃男毆打；計程車司機也說，黃男將劉女丟包在醫院門口。檢方今依傷害致死罪嫌起訴黃男。

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