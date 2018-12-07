女大生為優酪乳驗DNA掀議 室友還原真相曝小偷這樣說...

周女另名室友在Dcard指出事件原貌，偷喝的室友數月後則向檢察官供稱「不小心喝錯」。冰箱示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-12-07 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名周姓女大生冰在租屋處的優酪乳遭偷喝，質問室友後沒人承認，遂上警局提告偷竊，要求以DNA採驗偷賊，引起社會討論，認為周女浪費鑑識資源。周女另名室友在Dcard指出事件原貌，表示會報警處理是所有人的決定，偷喝的室友數月後則向檢察官供稱「不小心喝錯」。

原PO貼出室友群組的對話紀錄表示，在校外租屋期間，發現冰在公共冰箱的食物、飲料會被偷吃，原先以為「會不會是自己記錯？」，但上述情況不斷發生，眾人討論後，決定在客廳加裝監視器，事後卻無故被拆除。

原PO指出，今年4月底周女的優酪乳被偷喝後，在群組詢問沒人承認後便告知「我要找警察驗DNA了」，所有人同意後周女才報警，偷喝的室友也在群組回應「嗯好」。

原PO表示，偵查期間偷喝的室友僅傳過一次訊息給周女，事後兩人卻因時喬不攏沒約成。直到9月中被檢方傳訊時，才向檢察官表示自己「是不小心喝錯的，真的想要跟原告誠心道歉並賠償」。

貼文引起網友迴響，「我覺得告的很好啊，話說有住宿過的人大概也能猜到是這種狀況吧」、「支持你們做得很好，不是因為小事、小東西都姑息，而是錯誤的事就要嚴正的處理」。

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