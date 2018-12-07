不孝子！不滿母親訓斥 竟綁手關衣櫥

2018-12-07 17:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕竟有這款的不孝囝仔！吳姓男子酒後不滿母親長期訓斥，涉嫌夥同邱姓友人，徒手強行將母親拖拉進衣櫥內，用童軍繩綑綁手，把門關上，妨害行動自由約10分鐘，聽到姊姊送便當給母親，怕被發現才放人，母女報案，吳男、邱男各被判拘役50、30天。

被告2人均矢口否認有何妨害自由犯行，邱男辯稱，當天有去找吳男，但2人並沒有用童軍繩綑綁吳母的手，也沒有將被害人關進衣櫥裡，當天到吳家是要介紹工作給吳男，抵達時在1樓就聽到吳男母子吵架聲，不久，吳姊就提便當來了，邱男堅稱沒有上到2樓房間。

吳姊指控弟弟和邱男，前年12月中午到弟弟和母親同住處送便當時，聽見母、弟於2樓爭執，還聽到母親求救聲，她大聲叫門，要弟弟開門，過幾分鐘弟才開門，母親從住處2樓樓梯走下來，手上拿著童軍繩，控訴被兒子拉進衣櫥，綑綁雙手，幸好女兒及時出現。

高雄地院審理不採信被告辯詞，判吳、邱2人50天、30天拘役，如易科罰金為5萬、3萬元，全案仍可上訴。

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