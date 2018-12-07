轟鈕承澤態度高傲、欺瞞軍方 軍官揭《軍中樂園》拍攝內幕...

2018-12-07 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕導演鈕承澤驚爆性侵劇組成員，今赴警局偵訊後，向媒體表示「鈕承澤已被判處死刑」。鈕的電影之路一路走來爭議不少，包括先前在拍攝《軍中樂園》時，偷渡中國籍攝影師進入軍事重地，現在又有當年協助拍攝的軍官爆料，鈕承澤不但對軍方態度高傲、不可一世，提供給軍方的劇本與最終成品也落差極大，誠信全無。

當年承辦《軍中樂園》拍攝業務的前政戰軍官在臉書上回憶，鈕承澤當時到部裡拜訪長官，態度高傲不可一世，讓在旁引薦的他如同小弟一般，且劇組不斷欺騙軍方，《軍中樂園》的故事明明聚焦在當年的金門軍中特約茶室，對方卻稱這段議題僅會輕描淡寫帶過，給軍方承辦單位的劇本初稿和成品差了十萬八千里，痛批業者完全沒有誠信，令他們傻眼。

他還提到，軍方單位包括陸軍司令部、金防部、海軍司令部、憲兵指揮部等，無不盡全力協助拍攝，甚至還協調出動於「八二三砲戰」年代服役的「陽字號運輸艦」，並由一名艦長率整個單位協助「運補搶灘」這個歷史場景，結果爆出鈕承澤偷渡中國攝影師上軍艦拍照，不但害海軍司令部承辦人被記過調職，自己也得每天凌晨5點進辦公室看新聞擬答稿，上述所做的2個多月前置作業頓時成了白工。

該名軍官在最後寫道，「你有來跟因你行為被記過的海軍承辦人道歉嗎？你有來跟這段時間各單位為你們四處協調、奔走的承辦人道歉嗎？」強調今時今日看到這些新聞一點也不感到意外，且即便過了這麼多年，當年拍攝的種種仍舊讓他「沒齒難忘」，「已經不是罵髒話就可以釋懷的」。文章目前已被刪除，據了解，原作者現轉任高中教官。

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