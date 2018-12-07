租廠房堆積上千噸廢光纖電纜 不法獲利2千餘萬元

保七總隊刑警大隊在雲林縣斗南鎮某工廠，發現遭違法堆置光纖電纜等廢棄物。（記者陳恩惠翻攝）

2018-12-07 16:38

［記者陳恩惠／台北報導］不肖業者承租土地來堆置事業廢棄物的犯罪又一樁！

保七總隊刑警大隊與環保署中區大隊，追查雲林縣斗南鎮某工廠，遭違法堆置廢棄光纖電纜線多達上千噸，根據廢棄物的標籤及清運車輛資料，發現中市台亞環保科技公司，收取各電信及第四台業者的廢棄電纜線後，未依規定處理，卻堆放在孫男在斗南承租的工廠內，日前搜帶回許姓夫妻、孫男及各電信公司20餘人，初估不法獲利至少2000餘萬元，訊後依違反廢棄物清理法、偽造文書等罪移送雲林地檢署偵辦。

保七刑大與環保署蒐證後，由雲林地檢署指揮，本月4、5日兵分68路，出動保七總隊刑警大隊、調查局中機組、雲林縣警察局刑警大隊等單位共155人，分別前往各地區的電信、有線電視業者、負責清運的環保公司及廢棄物處理工廠進行搜索。

保七警方說，至少有30家電信、有線電視業者，配合領有甲級清除事業廢棄物執照的台亞環保科技公司，製作不實廢棄物清運聯單，實際卻未清除廢棄物，或是將清運的廢棄物，未依規定送往南部合法處理工廠，反而分頭送到台中、彰化及斗南等地的非法廠區處理或堆置，甚至委外處理機構未收到清運的廢棄物，竟也配合台亞環保科技公司確認聯單及開立不實廢棄物妥善處理相關證明文件。

保七警方說，由於中國大陸已禁「洋垃圾」入境，廢棄光纖電纜線外皮，如果若以熱處理（燃燒的方式），會產生世紀之毒「戴奧辛」，對空氣、土壤有嚴重影響，目前此類廢棄物只能交由國內領有甲級廢棄物許可之處理牌的公司專門處理。

警方根據廢棄物標籤，透過廢棄物申報系統、清運車輛GPS的軌跡資料及清運聯單比對分析，確認台亞環保公司向各電信、有線電視業者收受的廢光纖電纜後，採AB車分頭並行的方式，未將廢棄物送到合法工廠處理，卻以黑櫃申報出口、私下設置非法工廠來處理或找地方堆置。

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