中廣申請分割減資遭NCC決議否決 興訟再遭駁回

2018-12-07 15:56

〔記者溫于德／台北報導〕中廣公司日前向國家通訊傳播委員會（NCC）申請分割減資為實收資本額6億餘元；但NCC認為，中廣資產恐有不當黨產疑慮，決議否准；中廣不服提起行政訴訟。案經台北高等行政法院審理，認定NCC否准合法，駁回請求，全案仍可上訴。

中廣公司前年申請分割減資，欲分為中廣公司與中廣資產公司，同時計畫將實收資本額32億餘元，分為3億餘股、每股10元，分割後同時減資26億餘元；實收資本額將在減資後為6億餘元。

但NCC認為，交通部與中廣公司曾因多筆土地興訟，最終均由交通部勝訴確定，並提起追討及即將追訴中廣公司的不當得利民事訴訟，若准許中廣公司分割，恐將導致官方求償無門，且該中廣公司是國內擁有最多全區網頻的廣播事業，一旦大幅減少營運成本、並將有價值的資產分割至新設的中廣資產公司，可能有礙中廣公司健全發展，以至於影響聽眾權益。

此外，NCC也說，外界早對於中廣公司產生是否為不當黨產之疑慮，而非NCC雖非不當黨產權責機關，但相關問題仍待黨產會釐清，決議否決。

合議庭指出，依廣電法相關規定，營運計畫內容有變更時，應先向主管機關申請變更，而機關則有是否准許裁量之權力。

合議庭觀諸本件申請案，所涉實收資本額變動甚鉅，且財務結構變動屬營運計畫一環，依法，應先獲申請機關許可；且中廣公司資本額若驟減，將引起債權人高度疑慮及不安，立刻對中廣要求清償債務或提供擔保，此情形也會立即衝擊事業經營，導致動盪不安。

合議庭同時認為，分割資產案將影響中廣公司償債能力，或導致營運資金難以維持公司健全發展等情形，因而認同NCC決議否決決定，駁回中廣公司請求。

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