又抓到了！中國女富商被騙1.1億台幣 台灣逮鴛鴦犯2人

警方查扣190餘萬現金。（記者黃良傑攝）

2018-12-07 15:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國一名美籍華裔女富商遭詐騙上億台幣，公安查出機房位於台灣，啟動司法互助，刑事局偵八大隊查出機房藏身台中，警方北上逮捕謝姓女嫌及其張姓男友，起出190萬多元現金，查扣中國上千筆個資，2人辯稱鉅款是用來投資外幣、借貸，警方今將2人移送法辦。

刑事局於今年8月接獲中國公安單位求助，指美籍華裔女富商於去年9至11月間，接到假公安、假檢老梗電話詐騙，佯稱她涉嫌洗錢犯罪，令其將錢匯入提供帳戶，女富商不疑有他，短短2個月就匯出1億1千萬元台幣。因偵八大隊於今年1月曾破獲台中一處詐騙機房，該機房門專騙中國民眾，謝女（26歲）就是其中一嫌，因當時中國未提供受害人名單與筆錄，最後只好以詐欺未遂送辦。

直到今年8月，刑事局接獲中國北京公安局通報，美籍華裔的女富商受騙，匯出人民幣1900萬、美金100萬元，折合台幣1億1千多萬元，警方查出謝女藏身台中市區，身邊多了一名護花使者張男（27歲），涉嫌一起從事詐騙洗錢。

警方於6日凌晨持搜索票前往查緝，在謝女住處查扣190萬8300元台幣現金，以及7支iPhone手機、筆電，還有中國民眾上千筆個資，警方並在廁所查到K他命。

謝女、張男訊後，被依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦，訊後謝女5萬元、張姓男子3萬元交保。

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