國民黨宜縣議員當選人林騰煌 買票行賄被起訴

2018-12-07 14:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣議員當選人林騰煌，選前被查出親自以每票1000元的代價向選民買票，遭到法院羈押，據了解，林騰煌在羈押庭辯稱，絕對沒有買票，強調自己是清白的，事後雖提出抗告，但結果還未出爐，全案檢方就已偵結，今仍依投票行賄罪起訴林騰煌，檢方也將依選罷法，提當選無效之訴。

70歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、2屆蘇澳鎮長，基層實力雄厚，4年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差成落選頭，林這次捲土重來，是國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的議員候選人。

11月初，林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准；蘇雖未咬出是幫林騰煌買票，但林騰煌還被檢舉，以每票1000元的代價，自行到林姓鎮民住處買票，共花了5000元；上個月21日，檢方搜索林騰煌的住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，向法院聲押禁見獲准，成為宜蘭縣這次選舉首位被收押的縣議員候選人。

不過，林騰煌就算被羈押，仍順利以獲得5275票當選；選後林騰煌透過律師，向高等法院針對法院裁定羈押部分提出抗告，結果還未出爐；據了解，林騰煌在法院羈押庭時，強調自己是清白的，絕對沒有買票，也根本沒有買票的必要，至今他仍未承認犯案。

全案檢方今天偵結，認為根據證人證詞與扣案證據，林騰煌自行買票的事實明確，依投票行賄罪嫌起訴。另外，公告被告林騰煌當選縣議員部分，檢察官另將依公職人員選舉罷免法規定，向管轄法院提起當選無效之訴。

這次地方大選選出來的新任議員，於25日就會到宜蘭縣議會宣誓就職，並選出新任議長與副議長，林騰煌能否趕在當天前交保，牽動議長選情，備受各界矚目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/