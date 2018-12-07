疑兒子施暴 身障婦人陳屍家中

2018-12-07 14:58

〔記者李立法／屏東報導〕56歲翁姓身障婦人昨晚陳屍床上，警方據報到場未發現有打鬥痕跡，死者身上也無明顯外傷，家屬卻質疑翁婦死因與家暴有關，並將矛頭指向行蹤不明的翁婦次子，檢方將進行解剖查明死因，並通知曾與母親發生突衝的劉男到案說明。

警方調查，翁婦體弱，領有身障手冊，且有酗酒習慣，同居人張男昨晚報案，指翁婦陳屍床上，並說前天翁婦的次子劉男曾到住處來「亂」，並出手毆打母親，劉男離開後，翁婦臉上出現瘀青，但翁婦說不要緊，只好不了了之，他昨早出門時，翁婦並無異狀，傍晚回來卻發現翁婦已斷氣身體冰冷。

死者的家屬也說，翁婦的次子酒後經常失控，有過家暴紀錄，前天疑似為了手機問題與母親發生衝突，還揚言要對全家人不利，於是質疑翁婦死因與家暴有關。

由於翁婦的身體狀況一向不佳，翁婦死因是否與次子的衝突有直接關係，警方持保留態度，檢方將解剖查明，並通知翁婦次子劉男到案說明。

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