曾偷情醫師娘登上媒體版面 男又辱妻「眾人騎」判拘役

2018-12-07 13:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕47歲王姓男子曾因被新北市林姓醫師娘控告涉嫌凌虐、囚禁、性侵，登上媒體版面，後醫師娘坦承外遇才懷孕，王男涉嫌性侵罪不起訴，通姦罪判刑4月確定，得易科罰金12萬元，事後王男另娶唐姓女子，卻又對唐女家暴，不但無視保護令，4個月58次電話騷擾唐女，還傳訊恐嚇「必定會讓妳死於非命」、「被眾人騎、淫亂的女人」，新北地院今依違反保護令罪判處王男拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。

唐女指控，王男婚後對她家暴，她聲請保護令獲准，但王男卻無視保護令，今年1月到4月底共撥打58次電話騷擾她，最高一天打了11通電話，甚至還傳訊「公布妳淫亂」、「我發誓把國家翻過來，我都要妳去坐監獄，並且等我把總統政權拿下之後，我必定討伐妳淫亂之罪」、「我會將妳所有的性交的所有男人，在法院說出來」、「希望妳高速公路上，神讓妳被車撞」、「必定會讓妳死於非命」、「被眾人騎，淫亂的女人」等語恐嚇她，讓她每日都活在恐懼中。

法院審理時，王男坦承犯行，法官認為王男無視更違反保護令，致使唐女心生恐懼，判他拘役50天，得易科罰金5萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/