被爆欠薪、債台高築！觀光工廠熊大庄再度關門

觀光工廠「熊大庄」今未營業，只張貼「園區消毒休園一日」公告。（記者蔡宗勳攝）

2018-12-07 13:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的觀光工廠「熊大庄」，去年底疑因地下錢莊份子砸毀賣場設施、一度歇業，今年農曆年前重新營運，狀況大不如前，最近又傳出因債台高築，許多貨品遭債權人拿走，自12月4日起歇業迄今，員工遭積欠薪水，求償無門。

「熊大庄」員工控訴說，除了欠薪外，員工的勞健保自2016年11月份起至今都沒有繳，包括員工提撥的6％勞退金也沒有繳納，也都不出面處理，10多位員工去法院告贏熊大庄，一樣拿不到薪水，想要找負責人出面處理，但已關門大吉，電話也不接。

記者今天中午到「熊大庄」了解，發現大門深鎖，只在售票口貼一張「園區消毒休園一天」，但沒有押日期，側門門把夾了一大堆信件，旁邊並貼了一張派出所公示送達的公文，日期是12月5日，意謂著4日以後就沒有再開門營業了。

嘉義縣社會局表示，尚未接到「熊大庄」大量解雇員工的公文，但之前陸續接獲離職員工要求給付薪水、繳納勞健保費的調解，中午派員前往查看也是吃了閉門羹。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/